Хабиб Нурмагомедов заявил об уходе из UFC

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов после победы в бою против американца Джастина Гэтжи на чемпионате UFC в легком весе заявил, что завершает свою карьеру.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов после победы в бою против американца Джастина Гэтжи на чемпионате UFC в легком весе заявил, что завершает свою карьеру.

Спортсмен пояснил, что принял такое решение из-за своей матери, которая не хочет чтобы он выходил на ринг без отца.

"Это был мой последний бой... Мама не хотела, чтобы я дрался без отца, я пообещал, что это будет мой последний бой", — сказал Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов одержал 29 победу в смешанных единоборствах. За всю карьеру он не проиграл ни одного поединка. Также боец впервые защитил свой титул без поддержки отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Нурмагомедов-старший этим летом заразился коронавирусом, после чего скончался из-за вызванных инфекцией осложнений.