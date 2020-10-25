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0:02   25 Октября 2020
Спорт

Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона в бою с Джастином Гейджи

Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона в бою с Джастином Гейджи

Хабиб Нурмагомедов подтвердил звание чемпиона UFC в легком весе после боя с американцем Джастином Гейджи в Абу-Даби. Эта победа стала 29-й в карьере спортсмена.

Нурмагомедов провел первый бой без отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Спортсмен победил во втором раунде и не смог сдержать слез от радости. Гейджи поздравил своего соперника и по-товарищески обнал его.

Боец еще не проиграл ни одного поединка из 29 состоявшихся. Сегодня, 25 октября, победили еще два российских спортсмена Магомед Анкалаев и Александр Волков.

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#бои #хабиб нурмагомедов #Джастин Гейджи

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