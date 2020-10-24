Праздничные гуляния в честь России продолжаются в ЦАР

Россия доставила в Центральноафриканскую Республику вторую партию гуманитарной помощи и десять БРДМ-2. Фотографии с празднования в честь Москвы показало Федеральное агентство новостей.

Россия доставила в Центральноафриканскую Республику вторую партию гуманитарной помощи и десять БРДМ-2. Фотографии с празднования в честь Москвы показало Федеральное агентство новостей.

Российский военно-транспортный самолет Ан-124 утром 24 октября приземлился в столичном аэропорту Мпоко. Новые бронетранспортеры проследовали по улицам Банги к стадиону имени Бартелеми Боганда, где происходил сам праздник. На площади собрались тысячи жителей, чтобы поблагодарить Россию за помощь.

Гражданам с грузовика раздавали игрушки, футбольные мячи, матрешки и плакаты. Они фотографировались на фоне БРДМ-2, танцевали и скандировали "Россия! Россия!". Военная техника, переданная армии ЦАР, должна укрепить мир и порядок в африканском государстве. Мирное население, по результатам опросов, считает Россию главным другом среди остальных стран.