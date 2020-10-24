Нефтяной танкер "Генерал Ази Асланов" отбуксируют на якорную стоянку

Пострадавший при взрыве нефтяной танкер будет отбуксирован на якорную стоянку. Соответствующее заявление сделали в Росморречфлоте, передает РИА Новости.

Пострадавший при взрыве нефтяной танкер будет отбуксирован на якорную стоянку. Соответствующее заявление сделали в Росморречфлоте, передает РИА Новости.

Взрыв на российском танкере Генерал Ази Асланов" в Азовском море прогремел накануне после пожара. Всего на борту судна находились 13 человек, десять из которых были спасены. Поиски еще троих продолжаются.

Один из буксиров "Морской спасательной службы" вместе со спасателями на катере "Александр Сизонцев" прибыли к месту происшествия. В Росморречфлоте допустили, что катер может затонуть.