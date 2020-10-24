Лукашенко назвал главного союзника Белоруссии

Минск, 24 октября. Главным союзником Белоруссии в данный момент является Россия. Об этом во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

Минск, 24 октября. Главным союзником Белоруссии в данный момент является Россия. Об этом во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

Лидер республики отдельно подчеркнул, что сейчас Москва оказывает Минску поддержку.

"Вместе с тем, как было замечено, Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси", — уточнил Лукашенко.

Он добавил, что Россия и Белоруссия в настоящее время готовы к тому, чтобы "совместно реагировать на возникающие внешние угрозы". Белорусский президент отметил, что Минск выступает за то, чтобы решать все конфликты в мирном и спокойном ключе, "в том числе на внешнем контуре"

В ходе телефонных разговоров, Лукашенко заявил Помпео, что внимательно следит за ситуацией с президентскими выборами в Соединенных Штатах. Он пожелал Вашингтону и действующему главе Белого дома Дональду Трампу успехов в проведении политической кампании.