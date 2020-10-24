Жители Банги скандируют "Россия" и танцуют в центре города

Граждане Центральноафриканской Республики (ЦАР) отпраздновали прибытие второй партии гуманитарной помощи и десяти БРДМ-2 для армии государства от РФ. Они собрались у стадиона Банги, где скандировали: "Россия!", пишет Федеральное агентство новостей.

Граждане Центральноафриканской Республики (ЦАР) отпраздновали прибытие второй партии гуманитарной помощи и десяти БРДМ-2 для армии государства от РФ. Они собрались у стадиона Банги, где скандировали: "Россия!", пишет Федеральное агентство новостей.

Военно-транспортный Ан-124 доставил вторую партию БРДМ-2 и более 100 тыс. подарков для детей ЦАР в международный аэропорт Банги Мпоко. Это событие случилось в начале дня. После того как произошла церемония передачи бронетехники, празднование переместилось в центр столицы страны, где людям начали вручать подарки.

Дети ЦАР получили футбольные мячи и игрушки. Взрослые граждане делали селфи на фоне БРДМ-2. Родители местных детей отметили, что прибывшая бронетехника позволит усилить вооруженные силы государства. Празднование закончилось фейерверком.