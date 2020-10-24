Посольство США предупредило Азербайджан об угрозе терактов в Баку

Американское посольство в Баку предупредило азербайджанские власти об угрозе террористических атак. Теракты, по словам дипломатов из США, могут произойти, в том числе, в отелях столицы Азербайджана.

Американское посольство в Баку предупредило азербайджанские власти об угрозе террористических атак. Теракты, по словам дипломатов из США, могут произойти, в том числе, в отелях столицы Азербайджана.

В дипмиссии отметили, что потенциальные теракты и похищения могут быть нацелены на граждан США и других иностранцев, находящихся в Баку. Произойти атаки могут, например, в отеле JW Marriott Absheron. Посольство рекомендует людям проявлять бдительность и воздерживаться о посещения мест массового скопления.

Служба госбезопасности Азербайджана еще 15 октября предупредила жителей страны о возможных терактах. Было отмечено, что их "готовят армянские спецслужбы".