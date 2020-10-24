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21:02   24 Октября 2020
Политика

Депутат Бальбек раскритиковал высказывание Авакова о Крыме

Депутат Бальбек раскритиковал высказывание Авакова о Крыме

Киев в 2014 году сделал многое, чтобы жители Донбасса и Крыма не захотели жить на Украине. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек, пишет издание РИА Новости.

Речь идет о выступлении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на специальном киевском форуме по безопасности. Политик заявил, что украинская сторона сделала все для сохранения Крыма в 2014 году.

"Вся эта майданная шайка, в которой состоял в том числе и Аваков, сделала все, чтобы Крым и Донбасс не захотели жить на Украине образца 2014 года", — сказал Бальбек.

Крым присоединился к России в 2014 году по итогам референдума. Большинство жителей полуострова поддержали эту идею. В Кремле неоднократно подчеркивали, что вопрос Крыма не подлежит обсуждению.

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