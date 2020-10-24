США продает оружие странам Индо-Тихоокеанского региона назло Китаю

Госдепартамент США 21 октября одобрил продажу Тайваню крупной партии вооружений. Как сообщает ФАН, общая сумма сделки составит 1,8 миллиарда долларов.

Госдепартамент США 21 октября одобрил продажу Тайваню крупной партии вооружений. Как сообщает ФАН, общая сумма сделки составит 1,8 миллиарда долларов.

Тайвань намерен повысить боеспособность своих войск за счет покупки у американцев партии из 11 систем залпового огня M142 HIMARS и 64 оперативно-тактических ракет MGM-168 ATACMS. Также Федеральное агентство указывает, что Тайвань заинтересовала партия из 135 высокоточных ракет класса "воздух-земля". Дальность их действия позволяет производить запуск вне зоны покрытия средств ПВО противника.

"Эта продажа вооружений показывает, что Соединенные Штаты придают большое значение стратегическому положению Индо-Тихоокеанского региона и Тайваньского пролива и активно помогают нашей стране в укреплении наших общих оборонных возможностей", — был оуказано в сообщеснии министерства обороны Тайваня.

Всего США намерены продать Тайбэю пять партий оружия и оборудования за 5 миллиардов долларов. Трамп рассчитывает таким образом оказать давление на Китай, так как в проливе уже сложилась достаточно напряженная обстановка. В КНР эту попытку не оставили без внимания. МИД Китая обвинил США в нарушении соглашений между Пекином и Вашингтоном, которые были заключены в 1970-х годах.