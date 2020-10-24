Президент США: публикации СМИ о коронавирусе запугивают американцев

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уверен, что СМИ запугивают американцев. Слова политика приводит ТАСС.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уверен, что СМИ запугивают американцев. Слова политика приводит ТАСС.

Американский лидер уверен, что журналисты пытаются вызвать страх у граждан, публикуя новости о новых случаях заражения коронавирусом. Это якобы дестабилизирует обстановку в преддверии президентских выборов. Он также заявил, что публикуемая информация — фальшивая.

Трамп обратил внимание, что количество зараженных растет, так как в Штатах стали проводить больше тестов на COVID-19. Смертность от новой инфекции, по его словам, снизилась более, чем на 85%.

Жители Америки, а также некоторые политические деятели, считают работу Трампа в борьбе с инфекцией провальной. Это не раз озвучивали люди на митингах, а также представители партии демократов, один из которых — Джо Байден — является главным соперником Трампа на выборах.