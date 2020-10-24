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20:58   24 Октября 2020
Политика

Президент США: публикации СМИ о коронавирусе запугивают американцев

Президент США: публикации СМИ о коронавирусе запугивают американцев

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уверен, что СМИ запугивают американцев. Слова политика приводит ТАСС.

Американский лидер уверен, что журналисты пытаются вызвать страх у граждан, публикуя новости о новых случаях заражения коронавирусом. Это якобы дестабилизирует обстановку в преддверии президентских выборов. Он также заявил, что публикуемая информация — фальшивая.

Трамп обратил внимание, что количество зараженных растет, так как в Штатах стали проводить больше тестов на COVID-19. Смертность от новой инфекции, по его словам, снизилась более, чем на 85%.

Жители Америки, а также некоторые политические деятели, считают работу Трампа в борьбе с инфекцией провальной. Это не раз озвучивали люди на митингах, а также представители партии демократов, один из которых — Джо Байден — является главным соперником Трампа на выборах.

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#сша #байден #трамп #коронавирус

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