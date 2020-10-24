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20:46   24 Октября 2020
Армия

США и НАТО провели секретные учения для оценки готовности к войне

США и НАТО провели секретные учения для оценки готовности к войне

США совместно со странами-союзниками по НАТО провели секретные учения в Германии, в ходе которых проверялась готовность военнослужащих к мобилизации в случае полномасштабной войны. Об этом пишет газета Stars and Stripes.

Учения Austere Challenge 2021 прошли в немецком Штутгарте с 19 по 23 октября. В маневрах были задействованы 4 400 военнослужащих ВС США и НАТО. Детали сценария не разглашаются, известно, что в рамках КШУ моделировалась реакция союзников по Североатлантическому альянсу на начало боевых действий, передает "Военное обозрение".

Также известно, что к учениям были привлечены различные виды войск, в частности наземные, морские, воздушные и космические силы.

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#сша #нато #учения #Austere Challenge 2021

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