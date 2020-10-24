Алиев рассказал о главных поставщиках оружия Азербайджану

Россия является одним из крупнейших поставщиков различного вооружения Азербайджану, передает NEWS.ru слова азербайджанского лидера Ильхама Алиева.

Россия является одним из крупнейших поставщиков различного вооружения Азербайджану, передает NEWS.ru слова азербайджанского лидера Ильхама Алиева.

Руководство Азербайджана может приобретать современные и передовые образцы вооружений за рубежом, пишет издание со слов Алиева со ссылкой на Le Figaro. По его словам, оружие российского производства имеется и у Армении, однако Ереван, как утверждает азербайджанский президент, якобы получает его от Москвы "в дар", тогда как Баку платит деньги за оружие и технику.

"Мы закупаем вооружение у многих стран. Но большая часть поступает не из Турции или Израиля, а из России", — сообщил Алиев.

Баку приобретает вооружение и в ряде других государств, добавил глава Азербайджана. Он уточнил, что поставщиками оружия также являются Иран, Украина и Республика Беларусь.