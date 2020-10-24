Алиев рассказал о главных поставщиках оружия Азербайджану
Россия является одним из крупнейших поставщиков различного вооружения Азербайджану, передает NEWS.ru слова азербайджанского лидера Ильхама Алиева.
Руководство Азербайджана может приобретать современные и передовые образцы вооружений за рубежом, пишет издание со слов Алиева со ссылкой на Le Figaro. По его словам, оружие российского производства имеется и у Армении, однако Ереван, как утверждает азербайджанский президент, якобы получает его от Москвы "в дар", тогда как Баку платит деньги за оружие и технику.
"Мы закупаем вооружение у многих стран. Но большая часть поступает не из Турции или Израиля, а из России", — сообщил Алиев.
Баку приобретает вооружение и в ряде других государств, добавил глава Азербайджана. Он уточнил, что поставщиками оружия также являются Иран, Украина и Республика Беларусь.