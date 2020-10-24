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20:20   24 Октября 2020
Армия

Турция предложила США выход по ситуации с ЗРК С-400

Турция предложила США выход по ситуации с ЗРК С-400

Анкара надеется, что союзники по НАТО предложат альтернативу вместо того, чтобы критиковать ее за приобретение у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Такое заявление было опубликовано на официальном сайте Минобороны Турции.

Турецкие власти ожидают от своих друзей и союзников по Североатлантическому альянсу, что вместо осуждения в адрес Анкары они сфокусируются на переговорах, в рамках которых будут найдены дополнительные технические меры, альтернативные С-400. Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар назвал техническими прошедшие испытания ЗРК С-400. Он уточнил, что C-400 планируется использовать отдельно от систем НАТО и заверил, что покупкой этих систем у России Анкара не хотела обидеть союзников по альянсу.

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#нато #турция #с-400

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