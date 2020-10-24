20:16 24 Октября 2020Армия
Минобороны России открыло представительство на территории ЦАР
Церемония открытия представительства Минобороны России состоялась в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на посла РФ в стране Владимира Титоренко.
Церемония открытия представительства Минобороны России состоялась в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на посла РФ в стране Владимира Титоренко.
Начиная с субботы, 24 октября, на территории ЦАР начинает функционировать представительство Минобороны России. В республику прибыли российские офицеры, среди них — генерал Олег Польгуев, которому поручено возглавлять представительство.
Посол уточнил, что россияне будут оказывать содействие информированию Минобороны и Генштаба ВС ЦАР, а также заниматься подготовкой офицерских кадров. Отмечается, что Польгуев получит статус советника министерства и Генштаба.