Минобороны России открыло представительство на территории ЦАР

Церемония открытия представительства Минобороны России состоялась в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на посла РФ в стране Владимира Титоренко.

Церемония открытия представительства Минобороны России состоялась в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на посла РФ в стране Владимира Титоренко.

Начиная с субботы, 24 октября, на территории ЦАР начинает функционировать представительство Минобороны России. В республику прибыли российские офицеры, среди них — генерал Олег Польгуев, которому поручено возглавлять представительство.

Посол уточнил, что россияне будут оказывать содействие информированию Минобороны и Генштаба ВС ЦАР, а также заниматься подготовкой офицерских кадров. Отмечается, что Польгуев получит статус советника министерства и Генштаба.