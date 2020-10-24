После взрыва на российском танкере пропали три человека

Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море. О происшествии сообщает ТАСС.

Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море. О происшествии сообщает ТАСС.

ЧП случилось на судне "Генерал Ази Асланов" в Керченском проливе на территории Краснодарского края. По данным Росморречфлота, в результате взрыва за бортом оказались три человека. Сейчас их ищут спасатели. Десять человек удалось спасти.

Взорвался балласт на пустом нефтяном танкере, который шел в Ростов-на-Дону. Возгорания не произошло. Судно находится на плаву.