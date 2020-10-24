Навальный "забыл" о подписке о невыезде, несмотря на напоминания СМИ

Блогер Алексей Навальный вводит свою аудиторию в заблуждение, говоря о том, что власти России не давали ему разрешения на выезд за рубеж для прохождения лечения. Об этом пишет Nation News.

Блогер Алексей Навальный вводит свою аудиторию в заблуждение, говоря о том, что власти России не давали ему разрешения на выезд за рубеж для прохождения лечения. Об этом пишет Nation News.

Основатель признанного в Российской Федерации иностранным агентом "Фонда борьбы с коррупцией" на данный момент находится в Германии. Там он получает лечение и проходит реабилитацию после "отравления". Оттуда он опубликовал в Instagram пост, в котором заявил: власти России не могли разрешить ему выезд за границу, так как подобных запретов не было.

"У меня есть загранпаспорт. Я выиграл Европейский суд по этому поводу. По сфабрикованному делу об "оскорблении ветерана" у меня пытались взять подписку о невыезде, но статья не предусматривает ограничения свободы", — заявил Навальный.

При этом блогер не указал, что в рамках уголовного дела о клевете, предусмотренного ч.2 ст. 128.1 УК РФ, дал подписку о невыезде 17 июля. Соответствующий пост опубликован в его же аккаунте в Twitter. Также он подтверждал факт наличия документа в интервью BBC. Тогда он заявил журналистам, что не собирается выполнять предписание правоохранителей.

Таким образом он ввел свою аудиторию в заблуждение последним постом в социальной сети. Подобным образом Навальный пытается доказать, что власти РФ якобы не помогали ему в рамках лечения. При этом факты говорят об обратном и подчеркивают: претензии блогера не имеют основания.