Франция отозвала своего посла из Анкары

Правительство Франции отзывает своего посла из Анкары для консультаций. Решение было принято в ответ на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, посоветовавшего французскому главе Эммануилу Макрону "лечить психику", сообщает "Франс Пресс".

Правительство Франции отзывает своего посла из Анкары для консультаций. Решение было принято в ответ на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, посоветовавшего французскому главе Эммануилу Макрону "лечить психику", сообщает "Франс Пресс".

Эрдоган заявил, что европейские страны приближаются к своему концу, потому что открывают "фронт против мусульман", об этом он заявил во время трансляции Twitter. Турецкий президент ранее предложил французскому главе заняться лечением психических расстройств, так как власти Франции неподобающе относятся к своим гражданам, которые исповедуют ислам.