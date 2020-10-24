Телеканал TRT распространяет антироссийские фейки по ситуации с COVID-19

Турецкая государственная телерадиокомпания (TRT) необъективно освещает ситуацию с коронавирусом в России. СМИ намеренно нагнетает ситуацию. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на Telegram-канал "Стамбульский волк".

Турецкая государственная телерадиокомпания (TRT) необъективно освещает ситуацию с коронавирусом в России. СМИ намеренно нагнетает ситуацию. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на Telegram-канал "Стамбульский волк".

Телеканал опубликовал материал, в котором рассказывается о ситуации с коронавирусом в Саратовской области. Репортаж назывался "Антирекорды COVID-19 в России. Мест в больницах не хватает".

Глава Саратовской области, в свою очередь, опроверг обвинения. Он подчеркнул, что в регионе достаточно мест, чтобы вылечить пациентов с коронавирусом.

В видеосюжете также упоминалась российская вакцина от коронавируса Спутник-V. Авторы попытались вызвать у зрителей сомнения в эффективности созданного в России препарата. В качестве "доказательства" они привели статью авторитетного научного журнала Lancet.