Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:47   24 Октября 2020
Политика

Население ЦАР оценило военную технику РФ

Население ЦАР оценило военную технику РФ

Жители столицы Центральноафриканской Республики радостно фотографировались с броневыми автомобилями РФ, которые были направлены в страну для помощи армии. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Партия российских военных автомобилей была доставлена в ЦАР 24 октября самолетом Ан-124. Вместе с техникой Москва направила детям республики гуманитарную помощь с игрушками, чтобы поддержать подрастающее поколение.

Население встретило колонну с российскими подарками песнями и танцами. Молодые жители ЦАР обрадовались игрушкам, а взрослое поколение оценило военную технику, которая будет служить на благо республики.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#гумпомощь #африка #техника #цар

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров