Пенсионерам напомнили о возможности получить несколько выплат от ПФР

Граждане России имеют право на получение материальной помощи при достижении установленного законом возраста. О нескольких выплатах и условиях их оформления сообщили в блоге "Налоговый эксперт".

Граждане России имеют право на получение материальной помощи при достижении установленного законом возраста. О нескольких выплатах и условиях их оформления сообщили в блоге "Налоговый эксперт".

Предоставление дополнительного материального обеспечения регулируется законом "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений". Каждый гражданин по достижении установленного возраста получает социальную или страховую пенсию. Первый тип ежемесячной выплаты назначается в том случае, если россиянин не имеет необходимого трудового стажа. Страховая выплата будет больше, так как она формируется на основании полученных клиентом ПФР трудовых баллов.

Однако даже обладатели социальной пенсии имеют возможность для повышения пособия. В первую очередь, региональные власти будут осуществлять доплаты до размера прожиточного минимума. Другие дополнительные средства предоставляются на основании социального статуса. К примеру, на еще одно пособие могут рассчитывать ветераны ВОВ, вдовы военнослужащих и инвалиды. Для ряда граждан оно будет продублировано за счет еще одного механизма поддержки — единой денежной выплаты.

Еще две выплаты необходимо запросить у ПФР и работодателя. Пенсионный фонд готов компенсировать пенсионерам расходы на продовольствие, медикаменты и транспорт. О наличии третьего типа пенсии, накопительной, необходимо уточнить по месту трудоустройства.