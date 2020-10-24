Демократ Байден обогнал Трампа по расходам на телерекламу

Демократ Джо Байден в рамках предвыборной кампании потратил на телевизионную рекламу больше денег, чем президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает газета The Hill.

Демократ Джо Байден в рамках предвыборной кампании потратил на телевизионную рекламу больше денег, чем президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает газета The Hill.

С начала предвыборной кампании Байден потратил уже 582 млн долларов, и это является рекордной суммой среди всех претендентов на пост главы государства за всю историю. За последнюю неделю расходы его команды на телерекламу составили 45 млн долларов, пишет издание.

Трамп вложил в рекламу 382 млн долларов за два года. В рамках кампании Байдена до 10 ноября закуплено эфирное время на телевидении на 57 млн долларов.