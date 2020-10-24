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19:09   24 Октября 2020
Политика

Турецкий телеканал TRT тиражирует фейки о России в Сирии

Турецкий телеканал TRT тиражирует фейки о России в Сирии

Турецкое телевидение распространяет фейковую информацию о роли России в Сирии. Федеральное агентство новостей провело расследование по факту дискредитации РФ со стороны телеканала TRT, который принадлежит главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Журналисты ФАН и авторы Telegram-канала "Стамбульский волк" разоблачили сфальсифицированные материалы турецкого телеканала TRT. Журналисты Анкары намеренно скрывают легитимность присутствия российских представителей в Сирии, называя операцию "вторжением".

Телеканал турецкого лидера не просто дезинформирует, но и провоцирует зрителей. СМИ тиражирует сцены насилия, чтобы выставить РФ в качестве так называемого "агрессора" на Ближнем Востоке.

Стоит отметить, что журналисты TRT преподносят данные не только на турецком языке. Для распространения недостоверной информации также используются английский и русский языки.

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#сирия #турция #эрдоган #телевидение

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