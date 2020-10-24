Медведев указал на важность сохранения архитектуры ООН

Россия призывает отказаться от применения ограничений к гуманитарным поставкам во время пандемии коронавируса. Такое заявление сделал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Россия призывает отказаться от применения ограничений к гуманитарным поставкам во время пандемии коронавируса. Такое заявление сделал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, ни одна из глобальных проблем не может быть решена без верховенства международного права. Об этом рассказывается в материале РИА Новости.

"Нормы международного права могут черпать свою легитимность только в предусмотренных национальными конституциями демократических процедурах, ясно выраженной воле наций на присоединение к тем или иным международным документам", — заявил Медведев.

Политик отметил, что сохранение архитектуры ООН как никогда необходимо сегодня. Никакие политические соображения не должны мешать сотрудничеству для сохранения жизней, добавил замглавы Совбеза России.