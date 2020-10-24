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19:08   24 Октября 2020
Политика

Медведев указал на важность сохранения архитектуры ООН

Медведев указал на важность сохранения архитектуры ООН

Россия призывает отказаться от применения ограничений к гуманитарным поставкам во время пандемии коронавируса. Такое заявление сделал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, ни одна из глобальных проблем не может быть решена без верховенства международного права. Об этом рассказывается в материале РИА Новости.

"Нормы международного права могут черпать свою легитимность только в предусмотренных национальными конституциями демократических процедурах, ясно выраженной воле наций на присоединение к тем или иным международным документам", — заявил Медведев.

Политик отметил, что сохранение архитектуры ООН как никогда необходимо сегодня. Никакие политические соображения не должны мешать сотрудничеству для сохранения жизней, добавил замглавы Совбеза России.

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