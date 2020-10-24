18:44 24 Октября 2020Общество
Жители ЦАР выразили благодарность России за подарки детям
Российскую гуманитарную помощь высоко оценили жители Центральноафриканской Республики. Граждане в соцсетях выразили благодарность России за подарки для детей.
Российскую гуманитарную помощь высоко оценили жители Центральноафриканской Республики. Граждане в соцсетях выразили благодарность России за подарки для детей.
Российский самолет Ан-124 "Руслан" прибыл в столицу ЦАР Банги 24 октября, утром. Помимо разнообразных игрушек и сладостей для самых маленьких граждан республики на борту находилась новая партия разведывательных бронемашин БРДМ-2, пишет ФАН. Подаренная Россией техника поможет усилить Вооруженные силы ЦАР, которые в свою очередь обеспечат мир и спокойствие в стране.
"Посмотрите, что привезли в ЦАР. Не только гуманитарную помощь, но и мячи. Спасибо России от футбольного фаната! Помню себя ребенком… Это бесценно!" — пишут жители в своих социальных сетях.