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18:44   24 Октября 2020
Общество

Жители ЦАР выразили благодарность России за подарки детям

Жители ЦАР выразили благодарность России за подарки детям

Российскую гуманитарную помощь высоко оценили жители Центральноафриканской Республики. Граждане в соцсетях выразили благодарность России за подарки для детей.

Российский самолет Ан-124 "Руслан" прибыл в столицу ЦАР Банги 24 октября, утром. Помимо разнообразных игрушек и сладостей для самых маленьких граждан республики на борту находилась новая партия разведывательных бронемашин БРДМ-2, пишет ФАН. Подаренная Россией техника поможет усилить Вооруженные силы ЦАР, которые в свою очередь обеспечат мир и спокойствие в стране.

"Посмотрите, что привезли в ЦАР. Не только гуманитарную помощь, но и мячи. Спасибо России от футбольного фаната! Помню себя ребенком… Это бесценно!" — пишут жители в своих социальных сетях.

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#россия #гуманитарная помощь #цар

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