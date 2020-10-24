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18:28   24 Октября 2020
Политика

СМИ сообщили об искажении слов папы римского об однополых браках

СМИ сообщили об искажении слов папы римского об однополых браках

Слова папы римского Франциска в документальном фильме про однополые браки намеренно перевели неверно. Об этом сообщил ТАСС ватиканский источник, который близок к Святому престолу.

В фильме американского режиссера российского происхождения Евгения Афинеевского сделали явный подлог. Ватикан провел свое расследование и выяснил, что папа на испанском языке не употреблял слова "семья" или "брак". Он говорил о людях, которые состоят в гражданском сожительстве и могут иметь юридические права, подчеркнул собеседник агентства. Это касается вопросов о правах наследования, совместном пользовании имуществом, налоговых вопросах и социальной помощи. Но никакого отношения не имеют к понятиям традиционного брака.

Собеседник заявил, что подлог совершили с определенной целью. Это должно было повлиять на католическое крыло в США перед президентскими выборами.

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#брак #папа римский #ватикан

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