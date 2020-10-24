Глава дирекции Восточного лишился должности по решению Рогозина

Руководитель дирекции космодрома Восточный Евгений Рогоза лишен своих полномочий. Решение уволить директора предприятия принял глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Об этом в социальных сетях рассказала пресс-служба компании.

Руководитель дирекции космодрома Восточный Евгений Рогоза лишен своих полномочий. Решение уволить директора предприятия принял глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Об этом в социальных сетях рассказала пресс-служба компании.

Соответствующее решение принято 24 октября.

До этого решением Дмитрия Рогозина был уволен генеральный директор ФКУ «Дирекция космодрома „Восточный“» Евгений Рогоза. — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 24, 2020

Событию предшествовала отправка Рогозы под арест, срок которого составляет восемь недель. Менеджера подозревают в том, что он может быть причастен к превышению должностных полномочий и служебном подлоге. В этих событиях также фигурирует другой менеджер одной из структур Восточного Роман Бобков.