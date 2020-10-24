18:17 24 Октября 2020Общество
Глава дирекции Восточного лишился должности по решению Рогозина
Руководитель дирекции космодрома Восточный Евгений Рогоза лишен своих полномочий. Решение уволить директора предприятия принял глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Об этом в социальных сетях рассказала пресс-служба компании.
Руководитель дирекции космодрома Восточный Евгений Рогоза лишен своих полномочий. Решение уволить директора предприятия принял глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Об этом в социальных сетях рассказала пресс-служба компании.
Соответствующее решение принято 24 октября.
До этого решением Дмитрия Рогозина был уволен генеральный директор ФКУ «Дирекция космодрома „Восточный“» Евгений Рогоза.— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 24, 2020
Событию предшествовала отправка Рогозы под арест, срок которого составляет восемь недель. Менеджера подозревают в том, что он может быть причастен к превышению должностных полномочий и служебном подлоге. В этих событиях также фигурирует другой менеджер одной из структур Восточного Роман Бобков.