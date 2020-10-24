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18:17   24 Октября 2020
Общество

Глава дирекции Восточного лишился должности по решению Рогозина

Глава дирекции Восточного лишился должности по решению Рогозина

Руководитель дирекции космодрома Восточный Евгений Рогоза лишен своих полномочий. Решение уволить директора предприятия принял глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Об этом в социальных сетях рассказала пресс-служба компании.

Соответствующее решение принято 24 октября.

Событию предшествовала отправка Рогозы под арест, срок которого составляет восемь недель. Менеджера подозревают в том, что он может быть причастен к превышению должностных полномочий и служебном подлоге. В этих событиях также фигурирует другой менеджер одной из структур Восточного Роман Бобков.

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