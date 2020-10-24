Подмосковный госпиталь для пациентов с COVID-19 "переедет" в Южную Осетию

Южная Осетия станет местом развертывания российского мобильного многопрофильного госпиталя для пациентов с COVID-19, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Южная Осетия станет местом развертывания российского мобильного многопрофильного госпиталя для пациентов с COVID-19, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Вместимость переброшенного из Московской области в Южную Осетию медицинского учреждения составит 150 койко-мест, говорится в сообщении российского военного ведомства, которое приводит информационное агентство. Известно, что в ходе транспортировки мобильного госпиталя из Алабина военнослужащие преодолеют долгий путь длиной практически в две тысячи километров, передвигаясь на штатной технике.