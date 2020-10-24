18:16 24 Октября 2020Армия
Подмосковный госпиталь для пациентов с COVID-19 "переедет" в Южную Осетию
Южная Осетия станет местом развертывания российского мобильного многопрофильного госпиталя для пациентов с COVID-19, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Южная Осетия станет местом развертывания российского мобильного многопрофильного госпиталя для пациентов с COVID-19, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Вместимость переброшенного из Московской области в Южную Осетию медицинского учреждения составит 150 койко-мест, говорится в сообщении российского военного ведомства, которое приводит информационное агентство. Известно, что в ходе транспортировки мобильного госпиталя из Алабина военнослужащие преодолеют долгий путь длиной практически в две тысячи километров, передвигаясь на штатной технике.
"В составе полевого медицинского подразделения 133 военнослужащих и 37 единиц специальной военной техники", — гласит сообщение военного ведомства.