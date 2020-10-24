Глава Стамбула госпитализирован из-за положительного теста на COVID-19

Мэра Стамбула Экрем Имамоглу сдал положительный тест на коронавирус и был госпитализирован. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте 24 октября, в субботу.

Мэра Стамбула Экрем Имамоглу сдал положительный тест на коронавирус и был госпитализирован. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте 24 октября, в субботу.

Также Имамоглу призвал всех турецких граждан придерживаться карантинных мероприятий, носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Политик добавил, что проводил тестирование регулярно, результат за 21 октября был отрицательным, однако через два дня его состояние резко ухудшилось, пишет Федеральное агентство новостей.

Турецкие медики зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции в стране, однако правительство продолжает скрывать достоверные данные и занижает статистику, опасаясь уменьшения туристического потока на курортах.