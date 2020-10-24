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18:08   24 Октября 2020
Общество

Начальник уволенного главы космодрома Восточный получил выговор

Начальник уволенного главы космодрома Восточный получил выговор

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил выговор гендиректору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрею Охлопкову и главному инженеру организации Владимиру Жуку.

Такое решение принято по итогам производственного совещания. Дмитрий Рогозин ранее уволил генерального директора ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный" Евгения Рогозу. Главу космического центра "Восточный" филиала Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Романа Бобкова арестовали на два месяца.

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