Начальник уволенного главы космодрома Восточный получил выговор

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил выговор гендиректору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрею Охлопкову и главному инженеру организации Владимиру Жуку.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил выговор гендиректору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрею Охлопкову и главному инженеру организации Владимиру Жуку.

Такое решение принято по итогам производственного совещания. Дмитрий Рогозин ранее уволил генерального директора ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный" Евгения Рогозу. Главу космического центра "Восточный" филиала Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Романа Бобкова арестовали на два месяца.