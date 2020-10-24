18:07 24 Октября 2020Политика
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ушла на самоизоляцию
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ушла на самоизоляцию после контакта с человеком, у которого был диагностирован коронавирус.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ушла на самоизоляцию после контакта с человеком, у которого был диагностирован коронавирус.
Ранее у нее была встреча с главой МИД Словении, у которого положительный результат теста на коронавирус.
Сообщается, что Тихановская свела к минимуму контакты с окружающими и готовится сдать тест на коронавирус после контакта с зараженным главой словенского МИД Анже Логаром. Об этом рассказала пресс-секретарь экс-кандидата Анна Красулина, передает РИА Новости.