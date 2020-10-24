Экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ушла на самоизоляцию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ушла на самоизоляцию после контакта с человеком, у которого был диагностирован коронавирус.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ушла на самоизоляцию после контакта с человеком, у которого был диагностирован коронавирус.

Ранее у нее была встреча с главой МИД Словении, у которого положительный результат теста на коронавирус.

Сообщается, что Тихановская свела к минимуму контакты с окружающими и готовится сдать тест на коронавирус после контакта с зараженным главой словенского МИД Анже Логаром. Об этом рассказала пресс-секретарь экс-кандидата Анна Красулина, передает РИА Новости.