Украину ждет массовый отток работоспособного населения

Масштабный отток рабочего населения Украины в европейские страны ожидается в ближайшем будущем страны, сообщает "РИА Новости".

Масштабный отток рабочего населения Украины в европейские страны ожидается в ближайшем будущем страны, сообщает "РИА Новости".

Такой прогноз аргументируется недостатком украинцев достаточной суммой денежных средств к существованию из-за пандемии коронавируса, что ведет их к решению искать работу на территории ЕС, уверены авторы публикации в издании "Зеркало недели".

Аналитики убеждены, что экономика Украины напоминает "Титаник", и в скором времени начнет лететь по девальвационной и инфляционной спирали, объясняют они.

Уже на сегодняшний день Киеву обещают возвращение к кризисным условиям 2014-2015 годов, когда государство стало вынужденным поднять размер оплаты за услуги ЖКХ ради роста государственного бюджета.

Авторы статьи считают, что верным решением в данной ситуации будет повышение налогов для богатых или монополий.