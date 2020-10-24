Сатановский убежден, что у США будут проблемы после выборов президента

Президентские выборы в США после завершения ознаменуют начало масштабного кризиса в стране. Такое мнение в беседе с "Царьградом" озвучил политолог Евгений Сатановский.

Президентские выборы в США после завершения ознаменуют начало масштабного кризиса в стране. Такое мнение в беседе с "Царьградом" озвучил политолог Евгений Сатановский.

Сатановский отметил, что кандидат на место в Белом дома от демократов Джо Байден выглядит откровенно слабо. На то указывают его постоянные проблемы с памятью. Кроме того, Байден пытается переложить ответственность на кого угодно и по любому поводу.

По мнению политолога, действующий президент США Дональд Трамп в этом плане выглядит более уверенно и активно, даже несмотря на перенесенный COVID-19. Американский лидер тоже не упускает повода найти виноватых, но менее воинственен.

Сатановский подчеркнул, что у США впереди очень сложный кризис, развитие которого не зависит от результатов президентской гонки. Итогом станет раскол государства: сначала политический, а потом и географический.