Дональд Трамп стал участником досрочного голосования всеобщих выборов в США

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял участие в досрочных выборах в Палм-Бич, штате Флорида, пишет РИА Новости.

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял участие в досрочных выборах в Палм-Бич, штате Флорида, пишет РИА Новости.

Трансляцию избирательной процедуры вели новостные телеканалы США. Дональд Трамп прибыл на участок без супруги. В сопровождении ряда людей он отдал свой голос. На участок он зашел в защитной маске.

"Я проголосовал за парня по имени Трамп", — заявил глава государства.

Спустя 15 минут он вышел к журналистам и сообщил, что голосование было хорошо организовано. Организаторы не оставили без внимания установленные правила безопасности. Трамп проголосовал во Флориде, так как в ноябре прошлого года сменил прописку. Президентские выборы в Соединенных Штатах назначены на 3 ноября.