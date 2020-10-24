Трамп досрочно проголосовал за себя на выборах президента

«Я голосовал за парня по имени Трамп», — заявил президент США журналистам.

«Я голосовал за парня по имени Трамп», — заявил сегодня президент США журналистам. Дональд Трамп, желающий во второй раз занять президентское кресло, досрочно проголосовал в субботу во Флориде перед проведением трех встреч с избирателями в Северной Каролине, Огайо и Висконсине.

Там симпатии большинства, судя по опросам, 50 на 50 — половина опрошенных на стороне Джо Байдена. Поэтому за 10 дней до выборов Трамп решил сконцентрировать свое внимание на трех критически колеблющихся штатах.

Республиканец активизировался и решил наверстать упущенное за то время, пока болел коронавирусом в начале октября. Сейчас Трамп планирует проводить 5-6 встреч с избирателями каждый день. Как и всегда, американский президент не без харизмы призывает граждан голосовать досрочно.

«Проголосуйте досрочно. Приведите своих друзей, свою семью, своих соседей, своих коллег. Хватайте своего босса и говорите: "Давай, босс. Ты должен проголосовать"», — цитирует Трампа CBS News.

Почтовое голосование

Более 56 миллионов американцев уже проголосовали на досрочных выборах, сообщает портал United States Elections Project. Почтовая служба США доставила избирателям не менее 100 миллионов бланков — в этом году выборы, по настоянию демократического истеблишмента, проходят и в таком формате.

В Демпартии заявляли, что «почтовое голосование» необходимо во время пандемии, Трамп же критиковал такой метод, предупреждая о возможных фальсификациях со стороны демократов. Впрочем, пока эксперимент сложно назвать удачным: доступ к почтовым бюллетеням настолько свободный, что их крадут грабители, выкидывают в мусорные баки, а избирком в Огайо отправил 29 тысяч бюллетеней не тем гражданам и не по тем адресам.

Эксперты предполагают, что выборы 2020 года станут самыми оспариваемыми в американской истории. Трамп называл голосование по почте «катастрофой», а в конце сентября уклончиво ответил на вопрос о том, готов ли он гарантировать добровольную передачу власти Байдену в случае поражения на выборах.

«Что же, посмотрим, что произойдет», — заявил тогда Трамп.

Что говорят опросы

Поддерживающий Демпартию телеканал CNN заявляет, что Байден опережает Трампа в Колорадо, Аризоне, Айове и Северной Каролине на 3-5%.

Любопытно, что лидировала по опросам в начале октября 2016 года и проигравшая Трампу Хиллари Клинтон. ABC News отдавали Клинтон преимущество в 12%, The Associated Press в 13%, USA Today и CNBC в 10%. В большинстве своем опросы американских СМИ показывали, что за нее готовы проголосовать от 71% до 93% избирателей. Трамп же в свете такой социологии выглядел абсолютным аутсайдером.

Адвокат Роберт Барнс в статье издания The American Conservative объясняет этот феномен: по его мнению, опросы общественного мнения стали «больше постановкой, чем наукой, при этом все артисты в ней бесталанные». Он заявляет, что социологи из американских СМИ не имеют представления о социальной, культурной и этнической структуре тех штатов, городов и пригородов, в которых проводят опросы.

«Мало кто из этих социологов обозначит вам разницу между голосованием поляков в Питтсбурге, итальянцев в южной Филадельфии, англикан-протестантов классического толка в Монтгомери, потомков валлийских угольщиков в городе Уилкс-Барре и большого количества сельскохозяйственных рабочих, разбросанных по всему штату. Разница очень большая, потому что есть различия между угольной промышленностью в глубинке, старыми производствами и сельскохозяйственной общиной», — говорит Барнс.

Кроме того, Барнс прогнозирует на этих выборах проявление острых классовых противоречий, а политологи предупреждают о тотальной поляризации американского общества — особенно заметен раскол по линии отношения граждан США к действиям полицейских, периодически стреляющих в афроамериканцев, и протестам радикальных активистов Black Lives Matter, громивших магазины в августе.

Классовые же противоречия влияют даже на предвыборные опросы, говорит юрист: обеспеченная домохозяйка с большей долей вероятности ответит на телефонный звонок и заполнит опросный лист, чем мужчина из рабочего класса. У такой социологии есть одна большая проблема: 98% американцев отказываются в них участвовать. А значит, получить репрезентативную выборку очень непросто, говорит Барнс.

22 октября прошли финальные дебаты между претендентами на пост американского президента — национальные СМИ в один голос говорят о победе Байдена в словесном противостоянии с Трампом. О том, что обсуждали конкуренты, читайте в нашей статье.