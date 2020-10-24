Встреча премьера ЦАР и представителей российского кабмина пройдет в Москве

Премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмин Нгребада посетит Москву, где встретится с представителями российского правительства. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на посла РФ в ЦАР Владимира Титоренко.

Премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмин Нгребада посетит Москву, где встретится с представителями российского правительства. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на посла РФ в ЦАР Владимира Титоренко.

Российский посол заявил, что Москва рассмотрит вопрос об отправке военных инструкторов в ЦАР. РФ ранее передала республике две партии бронированных машин.

Колонна российских бронетранспортеров 24 октября прошла по улицам столичного города Банги. Церемония передачи техники прошла при участии главы государства Фостен-Арканж Туадера.