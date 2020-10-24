Эксперт оценил преимущество приостановки накопительной части пенсии

Заморозка накопительной части пенсии не влияет на накопления граждан РФ, участвующих в программе государственного софинансирования. Денежными средствами можно продолжать распоряжаться, передает "Nation News".

Заморозка накопительной части пенсии не влияет на накопления граждан РФ, участвующих в программе государственного софинансирования. Денежными средствами можно продолжать распоряжаться, передает "Nation News".

Необходимость обеспечить реализацию обязательств по страховой системе в период экономического спада в связи с пандемией послужила принятию решения о приостановке накопительной части пенсии, пояснил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Заморозка накопительной части российской пенсии поможет страховой системе добиться большей стабильности, а государству — выполнить свои обязательства касаемо повышения страховых пенсий, добавил эксперт.

Однако, по словам Сафонова, недостатком временной остановки является тот факт, что действующая система негосударственного пенсионного страхования пребывает в неопределенности, а также не имеет возможности развития текущей системы.