Виталий Кличко заболел COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом. О положительном тесте на COVID-19 он сообщил в своем аккаунте в Facebook. Результаты анализов пришли 24 октября.

Мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом. О положительном тесте на COVID-19 он сообщил в своем аккаунте в Facebook. Результаты анализов пришли 24 октября.

По словам Кличко, его состояние здоровья оценивается как хорошее. Политик написал, что часто посещал инфекционные отделения, где лежат пациенты с коронавирусом. Он отметил, что продолжает работать из дома.

За последние сутки в Киеве COVID-19 подтвердили и 560 человек. Всего в Украине, по данным на 24 октября, зарегистрировали 347 317 случаев заражения.