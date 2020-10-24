Генерал Попов объяснил, почему США ошиблись в расчетах борьбы F-35 с ПВО РФ
США не могут смоделировать объективную ситуацию, при которой американские истребители F-35 смогли бы преодолеть средства ПВО России, заявил в разговоре с "ПолитЭксперт" заслуженный военный летчик России Владимир Попов.
Авторы отчета американской корпорации RAND заявили, что новейший истребитель США пятого поколения станет ключевым оружием Североатлантического альянса в противостоянии с Россией. Тем не менее, по мнению заслуженного военного летчика РФ, члена Экспертного совета организации "Офицеры России", генерал-майора Владимира Попова, выводы американских специалистов основаны лишь на теории.
Эксперты, производившие расчеты и моделировавшие противостояние самолетов с системами ПВО РФ, опирались лишь на те данные, которые были им нужны, получая ожидаемые результаты, отметил Попов. По его словам, Запад не располагает детальной информацией о средствах противовоздушной обороны России.
"Насколько хорошо могут судить о наших средствах ПВО? У нас ведь не все их возможности афишируются. Они не обладают всей полнотой информации. А значит, объективное моделирование невозможно", — отметил эксперт.