Генерал Попов объяснил, почему США ошиблись в расчетах борьбы F-35 с ПВО РФ

США не могут смоделировать объективную ситуацию, при которой американские истребители F-35 смогли бы преодолеть средства ПВО России, заявил в разговоре с "ПолитЭксперт" заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

США не могут смоделировать объективную ситуацию, при которой американские истребители F-35 смогли бы преодолеть средства ПВО России, заявил в разговоре с "ПолитЭксперт" заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

Авторы отчета американской корпорации RAND заявили, что новейший истребитель США пятого поколения станет ключевым оружием Североатлантического альянса в противостоянии с Россией. Тем не менее, по мнению заслуженного военного летчика РФ, члена Экспертного совета организации "Офицеры России", генерал-майора Владимира Попова, выводы американских специалистов основаны лишь на теории.

Эксперты, производившие расчеты и моделировавшие противостояние самолетов с системами ПВО РФ, опирались лишь на те данные, которые были им нужны, получая ожидаемые результаты, отметил Попов. По его словам, Запад не располагает детальной информацией о средствах противовоздушной обороны России.