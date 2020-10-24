Скончался 38-летний принц Брунея

Принц Брунея Хаджи Абдул Азим умер в возрасте 38 лет, сообщает китайское агентство "Синьхуа", ссылаясь на сообщение из резиденции султана Хассанала Болкиаха.

Принц Брунея Хаджи Абдул Азим умер в возрасте 38 лет, сообщает китайское агентство "Синьхуа", ссылаясь на сообщение из резиденции султана Хассанала Болкиаха.

Принц был вторым по старшинству наследником главы страны. Какова причина его кончины, в информации не сообщается. В Брунее уже объявили траур, который будет продолжаться целую неделю. Все это время будет приспущен государственный флаг страны, о чем уже последовало распоряжение султана.