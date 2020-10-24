Футболист Пейчинович рассказал о репутации Путина в Сербии

Жители Сербии уважают российского лидера Владимира Путина сильнее, чем собственного президента. Об этом рассказал защитник футбольного клуба "Факел". Его слова приводит NEWS.ru.

Жители Сербии уважают российского лидера Владимира Путина сильнее, чем собственного президента. Об этом рассказал защитник футбольного клуба "Факел". Его слова приводит NEWS.ru.

Сербский спортсмен назвал Путина самым сильным президентом в мире. Футболист признался, что беседовал бы с главой российского государства несколько часов, если бы такая возможность представилась.

"Мы в Сербии больше уважаем Путина, чем нашего президента!", — отметил он.

Пейчинович считает, что Путин является стабильным лидером. По его мнению, глава Белоруссии Александр Лукашенко обладает схожими качествами.

Неманья Пейчинович ранее играл за московский "Локомотив". Он является двукратным обладателем Кубка России.