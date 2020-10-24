Российский блогер публично сжег Mercedes за 13 миллионов рублей

Популярный российский блогер Михаил Литвин, за жизнью которого следят 11 миллионов подписчиков в Instagram, специально сжег дорогую машину и опубликовал видео на своем YouTube-канале.

Популярный российский блогер Михаил Литвин, за жизнью которого следят 11 миллионов подписчиков в Instagram, специально сжег дорогую машину и опубликовал видео на своем YouTube-канале.

В Сети набирает популярность ролик, на котором блогер и пранкер Михаил Литвин уничтожает собственную дорогостоящую машину. Свой поступок автор YouTube-канала объяснил ссорой с официальным дилером автомобиля. По словам Литвина, Mercedes GT63s он купил в прошлом году, но машина начала часто ломаться. На авторынке транспортное средство оценивается в 13 миллионов рублей.

"По-моему, идея — огонь! Вот и все", — написал Михаил Литвин в описании к ролику, который на момент публикации заметки посмотрели более трех миллионов раз.

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на поступок пранкера. В комментариях к видео они заявили, что распорядиться транспортным средством можно было иначе.

"Хоть это и не мой "мерс", но мне стало его жалко"; "Почему так тяжело смотреть ролик? Сердце кровью обливается. Жалко "акулу""; "Интересно, что чувствовал Миша, когда сжигал машину", — пишут поклонники блогера в комментариях к видео.

Некоторые фолловеры заметили, что видео с горящей машиной хоть и набрало большое количество просмотров, но в тренды так и не попало. Они уверены, что это не случайность, а "связи компании Mercedes".