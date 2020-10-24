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17:08   24 Октября 2020
Шоу-бизнес

Российский блогер публично сжег Mercedes за 13 миллионов рублей

Российский блогер публично сжег Mercedes за 13 миллионов рублей

Популярный российский блогер Михаил Литвин, за жизнью которого следят 11 миллионов подписчиков в Instagram, специально сжег дорогую машину и опубликовал видео на своем YouTube-канале.

В Сети набирает популярность ролик, на котором блогер и пранкер Михаил Литвин уничтожает собственную дорогостоящую машину. Свой поступок автор YouTube-канала объяснил ссорой с официальным дилером автомобиля. По словам Литвина, Mercedes GT63s он купил в прошлом году, но машина начала часто ломаться. На авторынке транспортное средство оценивается в 13 миллионов рублей.

"По-моему, идея — огонь! Вот и все", — написал Михаил Литвин в описании к ролику, который на момент публикации заметки посмотрели более трех миллионов раз.

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на поступок пранкера. В комментариях к видео они заявили, что распорядиться транспортным средством можно было иначе.

"Хоть это и не мой "мерс", но мне стало его жалко";

"Почему так тяжело смотреть ролик? Сердце кровью обливается. Жалко "акулу"";

"Интересно, что чувствовал Миша, когда сжигал машину", — пишут поклонники блогера в комментариях к видео.

Некоторые фолловеры заметили, что видео с горящей машиной хоть и набрало большое количество просмотров, но в тренды так и не попало. Они уверены, что это не случайность, а "связи компании Mercedes".

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#авто #mercedes #блогер #Литвин #13 миллионов рублей

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