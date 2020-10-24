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16:59   24 Октября 2020
Происшествия

Колонну поддержки сил коалиции взорвали в Ираке

Колонну поддержки сил коалиции взорвали в Ираке

Конвой материально-технической поддержки сил международной коалиции взорвали на юге Ирака. По данным ТАСС, происшествие случилось 24 октября.

Нападение было совершено в провинции Басра, сообщили местные силы безопасности. Предварительно, неизвестные заложили на обочине взрывное устройство. Во время прохождения колонны оно сработало. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Подобные атаки стали происходить в Ираке все чаще. Ответственность за взрывы пока никто не взял.

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#ирак #взрыв #коалиция #басра

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