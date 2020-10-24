Глава Минобороны Турции рассказал о продолжающихся испытаниях С-400

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара продолжает испытывать и готовить к боевому дежурству приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Anadolu.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара продолжает испытывать и готовить к боевому дежурству приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Anadolu.

Накануне турецкий лидер Тайип Эрдоган подтвердил, что страна провела испытания ЗРК С-400 в районе черноморского города Синоп. В настоящее время Анкара продолжает проверку и подготовку поставленных систем С-400, сообщил глава военного ведомства.

Системы ПВО С-400, заказанные Турцией у России, вызвали кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. США потребовали у турецкой стороны отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot, угрожая санкциями, однако Анкара не пошла на уступки и оставила С-400.