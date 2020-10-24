16:40 24 Октября 2020Политика
Совфед РФ одобрил закон о ратификации Европейской конвенции
Совет Федерации РФ одобрил закон о ратификации Евроконвенции, где говорится об отмене легализации документов дипломатических сотрудников. Об этом сообщает ТАСС.
Совет Федерации РФ одобрил закон о ратификации Евроконвенции, где говорится об отмене легализации документов дипломатических сотрудников. Об этом сообщает ТАСС.
Конвенция предусматривает автоматическое признание документов, которые составлены дипломатическими агентами в странах-участницах, передает агентство.
Также конвенция предусматривает возможность формирования системы проверки аутентичности документов. Участниками конвенции являются 24 страны.Россия подписала ее 22 января 2016 года.