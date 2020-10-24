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16:40   24 Октября 2020
Политика

Совфед РФ одобрил закон о ратификации Европейской конвенции

Совфед РФ одобрил закон о ратификации Европейской конвенции

Совет Федерации РФ одобрил закон о ратификации Евроконвенции, где говорится об отмене легализации документов дипломатических сотрудников. Об этом сообщает ТАСС.

Конвенция предусматривает автоматическое признание документов, которые составлены дипломатическими агентами в странах-участницах, передает агентство.

Также конвенция предусматривает возможность формирования системы проверки аутентичности документов. Участниками конвенции являются 24 страны.Россия подписала ее 22 января 2016 года.

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#россия #совфед #конвенция

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