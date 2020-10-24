Политолог: уязвимость Запада позволит России защитить свои интересы

Россия сможет лучше защищать свои интересы на фоне уязвимости Запада. Обстановка перед выборами президента США дала возможность сделать громкие заявления главе РФ Владимиру Путину и зампредседателя Совбеза страны Дмитрию Медведеву, передает "360".

Россия сможет лучше защищать свои интересы на фоне уязвимости Запада. Обстановка перед выборами президента США дала возможность сделать громкие заявления главе РФ Владимиру Путину и зампредседателя Совбеза страны Дмитрию Медведеву, передает "360".

Мнением по этому вопросу с изданием поделился политолог Виталий Волчков. Россия, по его словам, для реализации важных международных проектов выбрала правильный курс: урегулировать конфликты не силой, а дипломатией. Такая политика позволит Москве завоевать доверие тех представителей Запада, которые способны мыслить критически, чей ум не затуманен идеей вражды. Это касается аналитического и научного кругов, отметил Волчков.

Международное влияние нужно усиливать не за счет "подрывной деятельности", а посредством собственного примера. Здравомыслящие люди всегда оценят правильно занятую позицию, подчеркнул эксперт.

Ранее на дискуссионном клубе "Валдай-2020" Владимир Путин заявил, что соперники России никогда не дождутся затухания державы. Дмитрий Медведев написал статью, в которой раскритиковал деятельность Штатов по участию во внутренних делах других государств.