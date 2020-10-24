Эрдоган резко высказался о психике Макрона после его слов об исламе

Турецкий лидер раскритиковал меры французских властей после жестокого убийства радикальными исламистами школьного учителя.

Бурную реакцию президента Турции Реджепа Эрдогана вызвали высказывания его французского коллеги Эмманюэля Макрона об исламе. Турецкий глава заявил, что Макрону «требуется лечение психических расстройств».

«Какие проблемы у этого человека по имени Макрон с исламом и мусульманами? Что можно сказать главе государства, демонстрирующему неподобающее отношение к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию? Макрону требуется лечение психических расстройств», — цитируют Эрдогана турецкие СМИ.

Ранее Макрон предложил ряд мер после жестокого убийства радикальным исламистом учителя Самюэля Пати (ему отрубили голову) за то, что тот показывал на уроках карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.

Президент Франции предложил прекратить выдачу виз имамам из-за рубежа, ужесточить контроль за деятельностью и финансированием мечетей и ввести мониторинг спортивных клубов и других ассоциаций, чтобы они не стали прикрытием для пропаганды радикального исламизма.

Макрона упрекают в ужесточении мер над конфессией в целом, а не только над радикальными исламистами.

«Ислам — религия, которая переживает кризис по всему миру, а не только в нашей стране», — заявил французский президент после резонансного убийства учителя.

По мнению турецкого лидера, «настоящая цель Макрона – это рассчитаться с мусульманами». Сам же Макрон отмечает, что хочет построить «просвещенный ислам» во Франции без иностранного влияния.

Кроме того, Эрдоган осудил и недавние действия немецких властей. 21 октября полиция Германии провела обыск в мечети Мевляна в Берлине прямо во время молитвы. По информации газеты Sabah, полицейские ходили в ботинках по молитвенным коврикам.

«Обыски в мечетях в Берлине являются проявлением исламофобии. Мы должны помнить, что каждое подобное проявление враждебности к исламу также является проявлением враждебности к Турции», — оценил произошедшее президент Турции.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что французские власти делают несовместимые вещи, одновременно наводняя страну выходцами из мусульманских стран и защищая право на оскорбление мусульманских святынь.