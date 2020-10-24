Торжественный марш бронетехники из России прошел в столице ЦАР

Торжественный марш российских разведывательных бронемашин БРДМ-2 прошел в столице Центральноафриканской Республики Банги. Гуманитарный груз прибыл из РФ утром, 24 октября.

Торжественный марш российских разведывательных бронемашин БРДМ-2 прошел в столице Центральноафриканской Республики Банги. Гуманитарный груз прибыл из РФ утром, 24 октября.

Колонну бронетехники сопровождали военные, полиция и жандармерия. Граждане радостно встречали ее, поскольку усиление вооруженных сил для них означает мирную жизнь в стране, пишет ФАН.

В церемонии принятия гуманитарной помощи в аэропорту Мпоко участвовали президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и министр обороны Мари-Ноэль Кояра. Первая поставка бронетехники из России прошла 15 октября. Местные дети также получили подарки и сладости.