16:26 24 Октября 2020Армия
Торжественный марш бронетехники из России прошел в столице ЦАР
Торжественный марш российских разведывательных бронемашин БРДМ-2 прошел в столице Центральноафриканской Республики Банги. Гуманитарный груз прибыл из РФ утром, 24 октября.
Торжественный марш российских разведывательных бронемашин БРДМ-2 прошел в столице Центральноафриканской Республики Банги. Гуманитарный груз прибыл из РФ утром, 24 октября.
Колонну бронетехники сопровождали военные, полиция и жандармерия. Граждане радостно встречали ее, поскольку усиление вооруженных сил для них означает мирную жизнь в стране, пишет ФАН.
В церемонии принятия гуманитарной помощи в аэропорту Мпоко участвовали президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и министр обороны Мари-Ноэль Кояра. Первая поставка бронетехники из России прошла 15 октября. Местные дети также получили подарки и сладости.