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16:26   24 Октября 2020
Армия

Торжественный марш бронетехники из России прошел в столице ЦАР

Торжественный марш бронетехники из России прошел в столице ЦАР

Торжественный марш российских разведывательных бронемашин БРДМ-2 прошел в столице Центральноафриканской Республики Банги. Гуманитарный груз прибыл из РФ утром, 24 октября.

Колонну бронетехники сопровождали военные, полиция и жандармерия. Граждане радостно встречали ее, поскольку усиление вооруженных сил для них означает мирную жизнь в стране, пишет ФАН.

В церемонии принятия гуманитарной помощи в аэропорту Мпоко участвовали президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и министр обороны Мари-Ноэль Кояра. Первая поставка бронетехники из России прошла 15 октября. Местные дети также получили подарки и сладости.

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#россия #цар #гуманитарная акция

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