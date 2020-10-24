Путин опередил Лаврова и Жириновского по уровню доверия граждан РФ

Глава МИД России Сергей Лавров занял второе место по популярности среди россиян. Он оказался на одну строчку выше главы ЛДПР Владимира Жириновского. Рейтинг составлен исследовательским холдингом "Ромир", пишет РБК.

Глава МИД России Сергей Лавров занял второе место по популярности среди россиян. Он оказался на одну строчку выше главы ЛДПР Владимира Жириновского. Рейтинг составлен исследовательским холдингом "Ромир", пишет РБК.

По сравнению с показателями июня, министр поднялся с третьей строчки на вторую, уступив только президенту России Владимиру Путину.

Рейтинг составлен на основании опроса, проведенного 16-18 октября. Уровень доверия Путину составляет 59%. Отмечается, что для проведения телефонного исследования, респондентов не просили сравнивать политиков между собой. Людям необходимо было ответить, доверяют они президенту или нет.