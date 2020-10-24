Apple и Netflix обсудили покупку прав для показа новой части о Бонде

Кинокомпания MGM провела переговоры с Netflix и Apple о показе новой части о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Как сообщает Bloomberg, продолжение может появиться на стриминговых платформах.

Кинокомпания MGM провела переговоры с Netflix и Apple о показе новой части о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Как сообщает Bloomberg, продолжение может появиться на стриминговых платформах.

Кинокомпания не захотела разглашать детали переговоров, представители студии только отметили, что фильм не продается. От комментариев отказались также корпорация Netflix и компания Apple. По сообщениям зарубежного издания, продолжение франшизы об агенте 007 может появиться на стриминговых сервисах.

Еще один покупатель крупнобюджетных проектов для своей платформы (Amazon Studios) заявил, что не ведет переговоров о приобретении новой части "Не время умирать". Премьера картины запланирована на 2 апреля 2021 года. Новый фильм о Бонде станет последней частью франшизы для актера Дэниела Крейга, который исполнил главную роль. Режиссером выступил Кэри Фукунага, известный по сериалу "Настоящий детектив" и фильму "Оно".