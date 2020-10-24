Рогозин сообщил об огневых испытаниях ракеты легкого класса «Ангара»

Роскосмос провел успешные огневые стендовые испытания второй ступени ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2».

Роскосмос провел успешные огневые стендовые испытания второй ступени ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2».

Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он отметил, что это важное событие в свете возобновления летных испытаний этой ракеты.

«У этой ракеты надёжные и мощные двигатели, а у маршевого РД-191МВ — отличный экспортный потенциал», — написал Рогозин в Twitter.

Вчера в аэропорту Благовещенска перед вылетом в Москву получили это сообщение от директора НИЦ РКП Н.П.Сизякова. Важная новость в контексте возобновления лётных испытаний "Ангары"! У этой ракеты надёжные и мощные двигатели, а у маршевого РД-191МВ - отличный экспортный потенциал. https://t.co/o06k7SHMjL — РОГОЗИН (@Rogozin) October 24, 2020

В ходе испытаний специалисты Конструкторского бюро «Салют» ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, НИЦ РКП и Конструкторского бюро химавтоматикипроверили все системы второй ступени носители и работу заложенных конструкторских решений.

Впервые «Ангару -1.2» запустили в 2014 году, но тогда использовалась ступень от одноименной тяжелой ракеты.

Ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2» — первая машина семейства ракет-носителей космического назначения «Ангара». Это первая разработка российских ученых после распада СССР. Под единым названием будут выпускаться носители от легкого до тяжелого классов ( грузоподъемностью от 3,5 до 38 тонн).

«Ангара» должна заменить несколько поколений ракет, включая «Протон-М», таким образом обеспечив России возможность запусков с территории РФ. Сейчас «Протон-М» запускается только с космодрома «Байконур» в Казахстане.